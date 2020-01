LorenzoBosetti Exxx…Polzive!!! Sbrindellata l’autonomia responsabile di Tondo-Manzan: l’ex consigliere comunale di Udine passa con la Meloni. Regia Barberio. Esclusivo.

Con la sistemazione della segretaria del partito Giulia Manzan in giunta a Udine (part time), si può considerare esaurita la funzione propulsiva di Autonomia Responsabile di Tondo. Non c’è congresso, non c’è rinnovo cariche. I pochi iscritti rimasti sono in attesa di indicazioni che non arrivano: tutti sistemati. Per questo motivo c’è anche chi non perde tempo e punta decisamente verso nuove strade. E’ il caso del già consigliere comunale di Udine Lorenzo Bosetti che ha formalizzato il passaggio con Fratelli d’Italia solo qualche giorno fa. Da oggi, 2 gennaio, sarà il segretario particolare del consigliere regionale Leonardo Barberio. Un momento fortunato per i sostenitori di Giorgia Meloni che vedono aumentare progressivamente gli iscritti e le percentuali nel partito di Fratelli d’Italia. In Friuli VG il centro destra registra questa notevole attività sovranista all’interno della coalizione che vede i meloniani come secondo partito della coalizione. Già oggi Lorenzo Bosetti prenderà possesso della segreteria udinese del consigliere regionale e già stasera è convocato uno spigoloso incontro nel Collinare sul caso Tagliamento.