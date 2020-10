MacelleriaBubisutti Exxx…Polzive!!! Da Tolmezzo e dalla sede Eurotech di Amaro 〈UD〉 piovono minacce a Leopost: “Ti farò saltare il cervello” Chi è il mittente?. Esclusivo.

Pericolose minacce sono giunte nella casella messenger di Leonarduzzi. Arrivano dall’area tolmezzina. “Non farò fatica a trovarti…”. Assurdo. Ecco il testo.

Il messaggio è giunto a Leonarduzzi il 14 settembre scorso attraverso un programma di messaggistica che «permette di impostare la scomparsa a tempo dei messaggi». Chi è il mittente? non è stato difficile scoprirlo, è un dipendente dell’Eurotech di Amaro sgamato dai comacheros di Leopost che hanno prontamente segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Spetterà ora agli agenti della Polizia Postale recuperare il testo delle minacce e svolgere tutti gli accertamenti. La libertà d’informazione in pericolo. In Carnia bisogna tenere tutto nascosto, come la peste al Cromo che ha infettato l’area ex Filippuzzi.

Le minacce sono giunte in seguito alla pagina che Leopost ha dedicato al caso Bubisutti il 14 settembre scorso. Il testo riportava la serie di accomodamenti e ripari che interessano tutt’ora la “cupola” Bubisutti. In primis il caso Erica, dipendente quadro al Cosilt di Tolmezzo e da una decina d’anni in telelavoro da Pescara. La sorella Gloria, componente del collegio dei revisori dei conti in Camera di Commercio di Pordenone-Udine alla corte del tolmezzino Da Pozzo e tutta una serie di altri incarichi. Per questo motivo a Leopost sono giunte le pericolose minacce.