MaceteTv Exxx…Polzive!!! Telequattro di Trieste vola negli ascolti in regione, in un mese guadagna circa 10mila contatti. BromuroTelefriuli. UdineseTv, non iscritta Auditel, si autocelebra. Esclusivo.

Macete, l’esilarante “Sugheto con le Sepe” di Maximo e Fabio Furian che va in onda su Telequattro di Trieste, malgrado lo slang canagliescamente triestino dei due, è il timbro della vivacità e goliardìa della televisione giuliana rispetto alle stagnanti e barbose concorrenti friulane. I dati Auditel del mese di ottobre delle tv private del Friuli VG lo confermano.

Fra il mese di settembre e quello di ottobre, Telequattro ha guadagnato quasi 10mila contatti, portandosi dai 47.400 di settembre ai 56mila e 500 di ottobre. TeleFriuli, rispetto al mese di settembre, passa da 56.700 a 61.900 contatti, solo 5.000 contatti in più. Tuttavia, i dati Auditel vanno elaborati rispetto al bacino d’utenza di ogni televisione. E il resoconto, per le televisioni friulane, è ancora più impietoso. Telequattro, ha una caratteristica strettamente triestina, un bacino molto ristretto che però attrae l’interesse di spettatori interprovinciali. Per converso, TeleFriuli è, o dovrebbe essere, la televisione regionale che “copre” Udine, Pordenone, Gorizia e sfiora Trieste, eppure la Tv triestina rade al suolo la Tv delle case di riposo, Telefriuli.

In quanto al resto, 7Gold Telepadova totalizza 26 mila 421 mila contatti giorno, medio mensile, Antenna Tre Veneto, 21.730 e Telechiara che scende a 17.300 contatti di ottobre dai 18.222 del mese di settembre. Non iscritte all’Auditel le altre Tv che sparano deliranti numeri autopromozionali. E’ il caso di UdineseTv, televisione-tinello della famiglia Pozzo che si autocelebra con comici 70mila contatti giorno-medio. La disperazione del Bronx, quella del canale 110.