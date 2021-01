Magheggi e Concorsopolis per 70 posti di assistente amministrativo nelle ASL di Latina, Frosinone, Viterbo e Roma3. La Guardia di Finanza indaga. Regione infetta, Italia malata.

I punteggi più alti della graduatoria temporanea che dà accesso all’orale del concorso pubblico per 70 posti a tempo indeterminato per assistenti amministrativi (categoria C) nelle Asl di Latina, Frosinone, Viterbo e Roma 3, sono stati registrati da alcuni parenti stretti di dipendenti e dirigenti della Asl di Latina e anche da familiari e assistenti di qualche politico della provincia pontina. Qualche escluso dalla graduatoria deve aver pensato di non aver gareggiato ad armi pari e ha denunciato le anomalie in un esposto alla Guardia di Finanza di Latina. Le Fiamme gialle stanno indagando e acquisendo prove per stabilire se i test si sono svolti correttamente e soprattutto che non ci sia stata nessuna fuga di notizia sui quesiti a risposta multipla.