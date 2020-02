MagheggioZanin Exxx…Polzive!!! Il testo della lettera di autoassunzione del dirigente Zanin in Mtf: 66 mila euri/anno per 13 mensilità più premi. Si autocita: “Abbiamo il piacere di confermarLe l’assunzione…” Documento integrale. Boatos dalla Procura. Esclusivo.

Un magheggio di livello planetario che coinvolge il presidente del consiglio della regione Friuli VG, il forzista ex democristiano Pietro Mauro Zanin. Ecco la lettera di assunzione a dirigente che ha sempre negato esistesse e che è controfirmata da lui stesso in veste di amministratore unico della società Mtf (soci comune di Lignano (Ud) e Ambiente &Servizi) e in veste di dirigente. Follie giuridiche assurde che possono capitare solo in Friuli. Latrina d’Italia.

L’introduzione della lettera di assunzione che trovate in calce, (autoassunzione giacché Zanin fa le veci anche del dirigente che firma “per accettazione”), ha dello strepitoso. L’attacco autoreferenziale (è amministratore unico…!!) è il seguente: “… abbiamo il piacere di confermarLe l’assunzione alle dipendenze della nostra azienda con decorrebnza 1/1/2017 alle condizioni e nei termini di segioto indicati….”. Il documento trae spunto dal verbale assemblea soci (Fanotto sindaco di Lignano e Franco Soldati presidente Exe) del 20/12/2016 e alla determina dell’amministratore unico (Zanin stesso) del 30/12/2016. Follie giuridiche dall’immacolato Friuli (…).

Il contenuto della lettera di (auto) assunzione contiene il compenso pari a 66mila euri poer 13 mensilità più incentivi pari a circa 15mila euri/anno. Totale 81 mila euri/anno, più altre mansioni.

Oggi in consiglio, mentre la maggioranza dibatteva su giornate della memoria e foibe, l’opposizione si trovava fuori dall’aula. Ad un certo punto è partita un’ipotesi di petardo. Direzione Procura e Corte dei Conti. Abuso d’ufficio ciclopico. Ecco il documento.