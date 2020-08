MaltempoFriulano Exxx…Polzive!!! Udine sferzata dalle intemperie: scantinati allagati, strade chiuse e alberi abbattuti. Fontanini se ne sbatte iCoglioni. L’emergenza nelle mani del supplente Graziano Mestroni. Esclusivo.

Fontanini non poteva fare regalo più sgradevole al presidente Fedriga che quello che gli è capitato di assistere di ieri sera in loggia del Lionello. Mentre il leghista veniva intervistato dal direttore del Messaggero Veneto e su Udine accadeva il finimondo, il sindaco dormiva. Il feudo leghista raso al suolo.

Per il capoluogo friulano, quello chiuso ieri è stato un week end da paura. Una bufera planetaria si è scatenata su Udine tanto da mettere a dura prova l’insuperabile squadra della Protezione Civile di Udine che, grazie ai volontari, è riuscita a tamponare le assenze e le deficienze di sindaco e assessori. L’emergenza maltempo è stata coordinata dalla sala operativa regionale di Palamanova.

Malgrado gli “alert” che provenivano dalla cabina di regia, Fontanini, responsabile della Protezione Civile per le emergenze in città, non si è mai sbattuto di convocare il Centro Operativo Comunale previsto dal piano comunale di emergenza. Tutto è affidato, come sottolinea il consigliere della Lega Andrea Cunta, nelle mani dei volontari e del coordinatore Graziano Mestroni. Fontanini, che si è tenuto la delega alla Protezione Civile, riposa avvolto nella vestaglia, il suo abito preferito, simbolo della stanchezza degli eletti per sbaglio. In foto, gli alberi sradicati in via Bernardinis, Via Gorghi e Viale Venezia.