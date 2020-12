ManettaCentroDestra Exxx…Polzive!!! A Udine tu sgarri e io ti stango. Fontanini inaugura un nuovo esercizio e un’ora dopo invia ben 5 agenti della Polizia Locale a chiuderlo per 5′ di ritardo. Inaugurata nel peggiore dei modi la pasticceria Dusci. Esclusivo

In calce le foto dell’inaugurazione con Fontanini che taglia il nastro e Zanolla fa da osservatore. Subito dopo, per il povero imprenditore saranno dolori. A Udine non si era mai visto un delirio simile. Un sindaco sbagliato inaugura in nuovo locale e mezz’ora dopo invia 5 vigili a fare le multe per 5 minuti di ritardo sulla chiusura, Furlani sottani. Zitti e mosca.

«Buona fortuna ai gestori…, Fontaniniii che cazzate spari…». L’assessore alla sicurezza Ciani non scherza. Tu sgarri…e io ti stango. A guidare l’incursione lo zoppetto, l’ufficiale abusivo cocco dell’assessore alla sicurezza che indossa il giubbotto anti proiettile.

Sanzioni ai poveri clienti e al titolare dell’esercizio appena inaugurato, 280 euri a cranio. Col pericolo di chiusura per 5 giorni. Irriconoscibile centrodestra friulano. Ben 5 agenti della Polizia Locale di Udine si sono precipitati alle 18 e 4 minuti nell’elegantissima pasticceria Dusci di piazzetta del Lionello a Udine. Oggi c’è stata l’inaugurazione col taglio del nastro cui ha partecipato anche il sindaco portasfiga più sbagliato della città.

In tempi di Covid, ogni impresa che apre andrebbe salutata con favore e felicità. Premio Nobel a chi produce posti di lavoro e fa girare il grano. 4 o 5 minuti cosa cambia? Eppure a Udine gira male. Nel circo dei Benito Remix e delle spurie dei nipotini del Codardo non si perdona nulla. Manca solo l’olio di ricino. Il bello di tutto questo show è che in città i furti aumentano e gli episodi di violenza si moltiplicano, ma gli agenti, piuttosto che rischiare una randellata stanno alla larga, si cagano sotto e ci danno dentro con le multe. CentroDestra anti impresa, Tornate nel contado.