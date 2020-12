MangiatoiaCentroDestra Exxx…Polzive!!! A cosa servono le UTI? Dopo il caso Alessandro Russi, spunta quello di Elisa Vanino, Fontanini attinge ai concorsi dell’Unione Friuli Collinare per assumere Elisa. Era stata giudicata non idonea un anno fa. Esclusivo.

Il 1° dicembre la giunta dei periferici di Udine aveva deliberato di assumere una cocca del sindaco, purtroppo già mal verificata in un concorso precedente istruito dall’amministrazione friulana. L’escamotage per assumerla. Friuli Latrina Italica.

Attualmente sono ben 3 i concorsi pubblicati dal comune di Udine per istruttori contabili categorie D, la stessa della neo assunta Vanino: data 5 e 23 ottobre e del 26 novembre 2020, la giunta degli scappati di casa non ha atteso gli esiti ed ha scoperto una graduatoria pubblicata lo scorso anno dalla tanto contestata Uti-Serracchiani, per “pescare” la fortunella. Una lista di selezionati tornata utile per assumere Elisa. Era necessario ricorrere all’Uti Collinare? Sembra strano, eppure a Vestaglia la riforma del centroSx torna utile che é una meraviglia. E’ il formidabile magheggio-bis dopo quello compiuto un paio di settimane fa su Alessandro Russi, anche lui pescato da una graduatoria della stessa Uti cui Fontanini-Franz attingono a mani basse. Insomma, gli sbagliati udinesi elogiano la riforma Serracchiani-Panontin. Tuttavia il magheggio assume tratti paranormali giacchè un anno fa, la stessa Elisa, veniva giudicata non idonea dalla commissione del comune che valutava gli aspiranti al concorso pubblico per esami per un posto di funzionario di amministrativo contabile. Cat. D. Il ricorso all’Uti Collinare è stato provvidenziale per farsi assumere a Udine, in barba ai meriti. Friuli Latrina Italica.