MangiatoiaCentroDestraUdine Exxx…Polzive!!! Bufera sull’operaio Simone Mansutti. Terzo in un concorso dell’Uti gemonese di un anno fa, oggi i leghisti Fontanini e Ciani lo pescano da Trasaghis e lo sistemano archivista a Udine grazie a prescrizioni mediche furbette. VirusEsclusivo.

Cosa fa un operaio cat. “B” nell’ufficio dell’assessore Ciani al 3° piano di palazzo d’Aronco?

Questo è un magheggio Mondiale che merita una grande pagina. Concepito dal peggior centrodestra italico che fa vergognare tutti quelli che hanno un briciolo di rispetto per le istituzioni e non le scambia per un giacimento di parassiti come fanno i leghisti friulani, Fontanini e Ciani su tutti. Si tratta di imbucare e sistemare il basabanchi Simone Mansutti, ecco il magheggio:

Un anno fa l’Uti del gemonese aveva istruito un bando di concorso pubblico per 1 posto di OPERAIO SPECIALIZZATO cat B a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’area manutenzione del comune di Trasaghis (Trasaghis Ud). Dopo le varie selezioni e aver approvato gli atti della commissione giudicatrice, veniva pubblicata la relativa graduatoria di merito che era la seguente: il miglior punteggio come operaio lo aveva ottenuto Amedeo Cucchiaro seguito da Nicola Rossa, il paraculato leghista Simone Mansutti risultava 3°.

Attraverso quali magheggi, sotterfugi, certificati medici farlocchi, l’operaio Mansutti è riuscito a farsi imbucare a Udine come archivista nello stesso ufficio dell’assessore all’edilizia privata, il leghista Alessadro Ciani (3° piano palazzo D’Aronco)? Il traffico d’influenze è spaventoso. Udine latrina leghista d’Italia. Come ha fatto l’operaio a diventare archivista? Chi ha modificato il profilo dell’operaio Mansutti per poterlo assegnare in un ufficio?

L’ulteriore magheggio centrodestrista presenta sfumature degne della peggior risma civica. Pur essendo stato valutato idoneo come operaio dalla commissione dell’Uti Gemonese solo un anno fa, Simone Mansutti è ricorso a una prescrizione medica che certificasse la sua impossibilità a indossare scarpe antinfortunistiche. Questa bischerata gli ha consentito di allontanare il pericolo di occuparsi di ciò che era stato valutato. Uno scandalo totale, una figura di merda del centrodestra udinese che allontana qualsiasi velleità di tentare il bis, per fortuna, col dopo Fontanini. Magheggi, Abusi, carte, imbucatore. Usi a maneggiar il Contado e sempre più lontani dalla città. Squalificati.