MangiatoiaCodroipo Exxx…Polzive!!! CentroDestra nella bufera. Il ducetto salva l’assessore Nadalini, sarà nominato esterno. Fratelli d’Italia si conferma il partito più rapace del Friuli. Esclusivo

Alla fine della fiera, Fratelli d’Italia, col 4%, incassa un assessore e, dopo il passaggio con i patrioti, anche il sindaco Marchetti. Asfaltati gli altri partiti di maggioranza. Lega e Forza Italia a Codroipo (Ud) hanno totalizzato complessivamente il 41 per cento e sono compensati con 2 assessori a testa. Ganzit ha fatto l’accordo dopo il primo turno e Patrizia Venuti esterna. A farle compagnia da lunedì ci sarà anche l’inutile assessore in quota patrioti, Andrea Nadalini, delega alla Protezione civile.

L’assessore meloniano, durante questo mandato, si è distinto per le sue disarticolate stupidaggini contro il capo dello Stato e le rievocazioni del saluto romano come antidoto al virus. Era stato condannato anche dai suoi colleghi, poi tutto rientrò. Le ragioni della poltrona prevalsero sull’etica della politica. In questo senso, il ducetto del Medio Friuli ha pensato di scomodare un vecchio trucco partitocratico per salvare il deretano e il reddito di cittadinanza all’insù dell’assessore scaldasedie. A poco più di un anno dal termine della sindacatura ecco la soluzione: il sindaco esonera dalla carica di consigliere l’esuberante Nadalini e lo nomina assessore esterno. Capolavoro dei BenitoRemix. Tuttavia, tra i banchi della maggioranza, le sistemazioni dei paraculi stanno creando più di qualche sbrego. Soprattutto ai piani alti della Lega dove ormai la competizione coi patrioti, per la primazia all’interno del centrodestra, ha raggiunto temperature africane. Anzi, in fatto di poltrone, vedi le ultime nomine alla Quiete di Udine, i meloniani strapazzano i leghisti. Udine chiama, Codroipo risponde. Lunedì consiglio.