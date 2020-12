MangiatoiaFriuli Exxx…Polzive!!! L’assessore Bini mette la parola fine alla più grande SpreKopolis friulana: Bidone AussaCorno, circa 100milioni di passivo. Esclusivo.

Per esempio: «Tra il dicembre 2010 e il dicembre 2014, il patrimonio netto dell’ente è stato svalutato per oltre 30 milioni di euri». Il bidone AussaCorno, fra le varie gestioni, è costato a Pantalone nordestino circa 100milioni di euri. Colossale SpreKopolis friulana. Per l’assessore alle attività produttive Sergio Bini, il timbro friulano degli anni 2000 era diventato ormai inguardabile. Impossibile trascinare per altri mesi l’agonìa del cattivo esempio gestionale. L’operatività del porto è rimasta bloccata al 2012, nel novembre del 2016 è stato nominato da Serracchiani un commissario liquidatore, Marco Pezzetta (6.000 €/mese) e oggi è tutto fermo. Una vergogna che ha spinto Bini ad accelerare i tempi per risolvere la questione.

Osserva l’assessore: “Mai come in questo momento storico è fondamentale concludere l’iter di liquidazione del Consorzio Aussa Corno. Con un provvedimento inserito nella legge di Stabilità abbiamo posto le basi per superare questa annosa procedura. Un passaggio importante per consentire di attrarre nuovi investimenti per questa area così strategica per lo sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia”. Sergio Bini aggiunge: “Il passivo accumulato dal Consorzio Aussa Corno ammonta a circa 90 milioni di euro e finora, grazie alla vendita di alcuni beni, sono stati ricavati circa dieci milioni di euro. I costi per la Regione però non sono certo banali, la Regione ha versato agli istituti mutuatari 18 milioni di euro per l’escussione delle fidejussioni prestate dall’ente stessa, in qualità di garante, in relazione ad interventi finanziati per la realizzazione di alcune opere da parte del Consorzio. Attualmente i costi sostenuti per la procedura ammontano a circa 4,5 milioni di euro. Con una somma di poco superiore ai 2 milioni di euro – aggiunge Bini – il Consorzio di sviluppo economico locale del Friuli (Cosef), potrà infatti inserirsi nella procedura liquidatoria per portarla a conclusione. Serviranno poi altri 2,5 milioni di euro per la realizzazione di ulteriori infrastrutture che renderebbero nuovamente competitiva l’area industriale dell’Aussa Corno”. Competizione e innovazione nelle corde dell’assessore regionale.