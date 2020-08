MangiatoiaFriuli Exxx…Polzive!!! Liruti, Fuccaro e Fontanini tirano un bidone intercomunale ai friulani: 70mila euri per un call center sui rifiuti a una Cooperativa Sociale di Trieste. Onofaro mattatore, vince la gara anche a Tavagnacco. Esclusivo.

I pentastellati Sergo e Liano porteranno la questione degli operai della ditta Onofaro e dei compiti ispettivi dell’Ausir, in commissione regionale Fvg. Impossibile quantificare i costi e i disservizi che ha provocato agli utenti la scellerata idea del porta a porta a Udine. Fontanini sindaco svalvolato, Govetto, delega all’ambiente, si occupa di cavalli, l’assessore Silvana Olivotto in enoteca e quello al personale sulla battigia. Affidamenti da urlo.

Alla stessa cooperativa di Trieste vengono affidati i servizi per due comuni: Udine (Fontanini) e Tavagnacco (Liruti). La novità dell’estate è che col porta a porta c’è bisogno del call center.

Risulta che dal 1° febbraio scorso e fino al 30 novembre 2020 la Net abbia affidato un servizio di call center per la gestione, ritiro del verde e per la raccolta pannolini nel comune di Udine a una cooperativa di Trieste: la “Confini Impresa Sociale, cooperativa di tipo B”. Costo 44mila euri iva inclusa, Paga Pantalone. Alla stessa cooperativa, guarda caso, viene affidato lo stesso servizio per il comune di Tavagnacco, costo 29 mila euri, iva inclusa. L’incongruenza, in termini di costi, è palese: 15mila abitanti contro 100mila.

A Tavagnacco però il servizio di call center è più lungo e dura un anno, dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021. A cosa serve un call center? i sospetti che qualcosa non funzioni fra la Net e le prospettive fantascientifiche narrate da Fontanini sul porta a porta, sono evidenti. Malgrado la montagna di danaro spesa per la rivoluzione, ogni fine settimana a Udine è un rosario, la pestilenza dei rifiuti invade tutta la città. Vieppiù che in questi giorni è stata scoperchiata un’altra falla nel sistema porta porta, quella degli operai che la ditta Onofaro non riesce a trovare. Perché dal mese di gennaio non si trovano 15 operai? La ditta Onofaro Srl di Messina ha vinto recentemente anche l’appalto per la raccolta rifiuti del comune di Tavagnacco: 2 milioni e 200mila euri per 3 anni con opzione per due. Onofaro è bravo a vincere le gare, ma il servizio resta deficitario. L’Ausir non interviene e i sindaci nemmeno. Fuccaro fa i bandi assegna il servizio a Onofaro o alla cooperativa di Trieste. Mangiatoia Friuli.