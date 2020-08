MangiatoiaFvg Exxx…Polzive!!! Scoppia il caso Onofaro Srl. Net e Fontanini ignorano le delibere dell’inutile AUSIR: “Internalizzare i servizi affidati in appalto per la raccolta rifiuti”. Il presidente, Davide Furlan, tira 5.200€ mese, 1 sola delibera in 6 mesi. Esclusivo.

La questione della raccolta rifiuti della Net e l’appalto del porta a porta a Udine, affidato alla ditta Onofaro di Messina per 3 anni con 2 di opzione, si sta trasformando in uno scandalo amministrativo di dimensioni intercomunali. Di cosa si occupa la partecipata del comune e diretta da Fuccaro? solo di commercializzazione. Compra e vende. Non solo, la Net e sindaco Fontanini, ignorano le direttive dell’Ausir “Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti”, che, in una delibera del 2016, stabiliva: A&T 2000; Mtf e Net presentino entro 6 mesi all’AUSIR un piano per l’internalizzazione dei servizi attualmente affidati in appalto ad imprese terze…”. Lo rileva Maurizio Contavalli segretario del sindacato Fiadel. Chiarissimo. Stop al mercato degli affidamenti al ribasso e alle imprese che lavorano per le partecipate pubbliche. Il caso della Srl di Onofaro Antonino che ha vinto l’appalto a Udine e non trova operai è scandaloso. Non si trovano operai perché sottopagati.

Ma il punto non è solo questo questo. Cosa fanno all’Ausir? a che serve l’autorità? Come rileva il consigliere regionale pentastellato Cristian Sergo, fino ad oggi, hanno prodotto solo una delibera! La questione è seria giacché il presidente, Davide Furlan, che è anche sindaco di Romans d’Isonzo, tira un compenso di oltre 5mila euri/mese, alla pari di un sindaco di capoluogo. Ai componenti del consiglio: Michele Fabbro, Sindaco del Comune di San Vito di Fagagna; Andrea Gava, Sindaco del Comune di Caneva; Andrea Delle Vedove Sindaco del Comune di Cordenons e Marcello Del Zotto Sindaco del Comune di Sesto al Reghena, spetta un gettone di presenza e il rimborso delle spese di trasferta. A cosa serve l’AUSIR se le deliberazioni vengono stracciate dalla Triade Fontanini-Onofaro-Fuccaro? Provincia infetta, regione malata.