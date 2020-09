MangiatoiaMonfalcone (Go) Exxx…Polzive!!! Ingoiati oltre 10milioni di euri col magheggio degli 80mila metri cubi di dragaggi fatti passare per manutenzione. Otto indagati. Trema la regione per le autorizzazioni farlocche rilasciate nel 2016. Esclusivo.

Sono indagati il direttore dell’azienda speciale porto, Sergio Signore, il funzionario regionale, signor Pietro Giust, il direttore dei lavori di manutenzione Roberto Rusconi, il legale rappresentante dell’azienda Polese, Maria Pighin, il direttore tecnico Pio Polese, il responsabile operativo della ditta che ha effettuato i dragaggi, Gianluca Boscolo Angioletti. A costoro viene contestata l’attività di gestione illecita di rifiuti in assenza di qualsivoglia autorizzazione.

Ancora sprechi, ancora dragaggi e autorizzazioni rilasciate dalla regione nel 2016 (presidente Serracchiani assessore Sara Vito), prive di requisiti essenziali. Monfalcone infetta, regione malata.

Una serie di progetti costosissimi che partivano da una fantomatica “autostrada mare-stazione marittima”, per arrivare alla realizzazione degli accosti 1,2,3, fino alle tecniche di realizzazione delle banchine. Progetti che sono costati non meno di 10milioni di euri e 80mila metri cubi di fanghi e rifiuti fatti passare come “manutenzione” e non come attività di dragaggio per eludere le autorizzazioni. Paga Pantalone.

Su questi magheggi, le interrogazioni in comune risalgono ancora ai tempi della giunta di Silvia Altran. In ogni caso le indagini di questi mesi, traggono spunto dalla formidabile idea di un gruppo di imprenditori locali (capofila Vescovini) che voleva realizzare il primo impianto in Italia di gas liquido. La regione aveva bocciato il progetto giustificando il divieto con un ipotetico rischio che le attività di escavo del canale avrebbero potuto rappresentare per la salute dei mitili e delle fanerogame. Balle. Sul punto interviene il trascinatore di quel progetto, Vescovini che osserva:

“In data 10.05.16 Smart Gas, a mezzo dell’avv. Maurizio Miculan del foro di Udine, ha presentato alla Procura di Gorizia un esposto nel quale si segnalavano gravissime irregolarità nel progetto dell’escavo autorizzato dalla Regione, nonché del progetto di ‘manutenzione’ del canale del porto ideato dalla azienda a seguito dei ricorsi amministrativi di Smart Gas medesima.

In questi giorni la Procura ha notificato un avviso di chiusura indagini da cui si evince che il RUP dell’azienda speciale, Sergio Signore, il funzionario regionale, signor Pietro Giust e il titolare della ditta Polese che ha realizzato i lavori di ‘manutenzione’ del canale del porto, sono indagati per traffico illecito di rifiuti in quanto i lavori effettuati e conclusi il 23/12/2019, sono stati eseguiti senza alcuna valida autorizzazione.

Dal fascicolo d’indagine emerge con chiarezza il modus operandi da noi denunciato per anni in tutte le sedi: da una parte l’azienda speciale richiedere autorizzazioni senza seguire le regole ambientali, interpretandole in modo fantasioso e a proprio uso e consumo e dall’altra funzionari della Regione avallare queste impostazioni, concedendo autorizzazioni ambientali complesse con una facilità sorprendente e, soprattutto, in tempi rapidissimi.

Constatiamo infine che l’azienda Speciale ha spostato in un anno di lavoro ben 80.000 m3 di fanghi da una parte all’altra del porto, nei pressi degli stessi mitili e delle stesse fanerogame, senza valida autorizzazione e senza effettuare complete verifiche ambientali, ma, soprattutto, senza che nessuno, Procura a parte, muovesse un dito (dov’erano gli ambientalisti, i miticoltori, i politici?).

Ciò che sta emergendo dalla attività della Procura è tuttavia solo la punta dell’iceberg e uno spreco di denaro pubblico mai avvenuto, ovvero i 10 milioni di euro spesi per la costruzione delle c.d. Autostrade del mare e delle banchine 1,2,3″.