MangiatoiaUdinese Exxx…Polzive!!! Fontanini accelera sull’11esimo assessore (leghista e donna). Malumori in maggioranza per l’iniziativa monocolore in borgo stazione. Francesca Finco futura segretaria generale dopo Cipriano. Esclusivo.

La settimana di Friuli Doc udinese formato Covid, registra violente esplosioni di petardi disseminati nei corridoi del quartier generale della maggioranza. La prima petardata si è avvertita l’altro ieri quando Fontanini, di sua sponte, ha compiuto lo show pre-triestino nel quadrilatero delle magnolie. Si è fatto accompagnare solo dalle sue sottovesti. Il terrore che Fratelli d’Italia, qualche disperato di Forza Italia o un consigliere di Progetto Fvg gli rubasse il brand “sicurezza” della Lega era forte e lo si è percepito dalle pagine facebook dei presenti. Da Bernetti, a Foramitti, passando per Ciani e per Di Qual (unico esponente non della Lega, invitato personalmente dal sindaco), la rete era tutta un’infarcitura autopromozionale di testi e adulazioni al sindaco per le misure (tardive) prese contro il degrado. Tuttavia, a due passi da loro, via Croce, le cose restavano come sono sempre state.

Letto politicamente, lo show autoreferenziale, non ha fatto altro che indurire ancora di più la tensione fra i Patrioti e i leghisti. Un anno fa, i meloniani avevano proposto ai consiglieri di utilizzare i cani antidroga contro le bande di malviventi, il documento era stato sottoscritto anche da alcuni leghisti. Però Fontanini ha sonoramente ignorato l’idea, anzi, vedendo che i Patrioti potevano erodere consenso con iniziative intelligenti, la Lega le ha cassate. Fotocopia del comitato sulla sicurezza bocciato da Fontanini per paura che facesse ombra al cocco Ciani.

Lega sempre più isolata, tanto che il vertice di maggioranza di ieri è stato rinviato. In borgo stazione i buoi ormai sono scappati ma Fontanini impiega, inutilmente, due agenti della Polizia Locale. E la maggioranza trema. Ecco perché si registra un’intensa attività attorno al tema dello statuto comunale. Arriverà presto in consiglio la proposta di modifica elaborata dalla commissione statuto: estensione a 11 degli assessori. I rimbalzi riflettono su due nomi: quello della Basaldella, la sirena più elegante e più corteggiata di tutto il NordEst e della capogruppo Lorenza Ioan, la pasdaran leghista a corrente alternata ancora in cerca di se stessa. Tempi tecnici alla mano, entro l’anno l’operazione potrebbe andare in porto. L’11esimo assessore ridurrà il reddito di cittadinanza all’insù degli altri 10 che sarà ripartito su 11.

In quanto alla quiescenza del super segretario Carmine Cipriano, la sua carriera volge al termine e, con il 1° dicembre a palazzo D’Aronco s’insedierà l’udinese Francesca Finco, ora segretaria a Monfalcone dalla Cisint. Una scelta che si presta a diverse interpretazioni. La più accreditata quella che vorrebbe una pedina di Fedriga messa lì a sorvegliare le scorribande di Fontanini.