ManiKomio Udine Exxx…Polzive!!! Esplode la grana delle “concessioni” ad personam dei locali del comune. I magheggi, gli abusi e i favoritismi compiuti dal trio leghista Laudicina-Fontanini-Siciliani. Caso Diemme caffé; il “BonBon” e “Il Magnifico”. Esclusivo.

Il pranzo di Quaresima dell’altro ieri al “Biffi”, ha rafforzato i rapporti del clan dei maneggioni che controlla le concessioni dei locali di proprietà del comune. I magheggi compiuti, e qui riportati, sono di alto livello paraculesco.

Tutto germoglia nel delicatissimo incrocio fra l’assessora al patrimonio e finanze Laudicina e il di lei marito Siciliani, studio di commercialista in città. La ragnatela del magheggismo è ben articolata e la proposta del sindaco Vestaglia di piazzare l’amico Siciliani come presidente del Cosef (Consorzio industriale di Udine) è la miglior conferma che il cerchio fascio-leghista udinese pensa solo ai cazzi propri, poi arrivano le imprese. Fedriga impacciato.

Quali sono gli interessi che legano le 3 grazie? Grazia…, Graziella e grazie al cazzo? semplice, mettere le mani sulla città, magari attraverso procedimenti e cortesie che scaturiscono da abusi mascherati da una presunta trasparenza.

Il primo caso viene concepito nell’aprile 2018 e perfezionato nel settembre del 2019 (firma del contratto), nel silenzio più totale dei maneggioni: concessione senza gara e per la durata di 10 anni al “Gruppo Diemme spa” di piazza del Lionello. Il punto nave è spigoloso non tanto per la data della concessione (aprile ’18 e firma del contratto settembre ’19), quanto per le dichiarazioni dell’assessore Laudicina in seduta pubblica del 18/12/2019. La delegata al patrimonio aveva assicurato: “…Il Diemme caffè è stato assegnato con gara ad evidenza pubblica”. Nulla di più falso. Il contratto fra comune e Diemme è stato sottoscritto nel settembre dell’anno successivo a fronte di nessuna gara. Cortesie per i “clientes”.

La stessa procedura viene istruita per concedere a Tiziana Gagaliardi, per la durata di 5 anni, dal 1/4/2019 fino al 31/3/2024, l’attività Bon Ton di via Stringher. Anche in questo caso non c’è stata nessuna gara.

Nel consiglio comunale del 18 dicembre scorso, il consigliere Martines aveva chiesto conto di quali principi di trasparenza e pubblicità fossero stati intrapresi dall’amministrazione comunale rispetto alle concessioni. Risposte dell’assessore Laudicina evasive e poco trasparenti (audio a disposizione). L’attività dei tre maneggioni prosegue disinvolta e si concreta col caso del negozio “Il magnifico” di piazza libertà.

Il 1° ottobre del 2019, i titolari del negozio di abbigliamento di piazza Libertà 11 avevano inviato una comunicazione agli uffici comunali per il rilascio di una nuova concessione per il periodo di 9 anni. Il 19 novembre, non avendo ricevuto alcuna risposta dal comune, avevano inviato un nuovo sollecito. Al secondo sollecito, l’amministrazione comunale aveva risposto un mese e mezzo dopo (il 30 dicembre…) richiamando una delibera giuntale del 19/11/2019 in cui si esplicitava che: “…non è possibile al momento accogliere la richiesta avanzata dalla S.V. in merito all’assegnazione per il periodo di 9 anni”. La discriminazione del trio leghista di Fontanini-Laudicina-Siciliani è spietata. Due pesi e due misure. Quali interessi e conflitti si nascondono dietro il trio delle tre Grazie Laudicina-Fontanini e Siciliani? E’ questo l’atteggiamento della Lega nei confronti delle partite iva? Dopo i reiterati oltraggi alle vigilesse da parte dello zoppetto Dri, ora la Lega s’incarognisce contro le attività che sgobbano e contribuiscono al gettito fiscale della città? UdineRialzati (a paletta) è la vergogna d’Italia, anzi, latrina, nelle mani del sindaco più squalificato della città.