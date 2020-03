ManiKomio Udine Exxx…Polzive!!! Esplode la psicosi del porta porta: No ai bidoncini ai tempi del corona virus. OItraggiati i defunti, la ditta Onofaro scambia il parcheggio del cimitero di Udine per uno spogliatoio, un gabinetto per gli operi e trasbordo rifiuti sul piazzale. Esclusivo.

I dipendenti della ditta che ha vinto l’appalto per il porta porta a Udine (Onofaro), utilizzano il parcheggio del cimitero di San Vito per il trasbordo rifiuti, spogliatoio e gabinetto dietro gli alberi. Da giorni i residenti osservano, scattano foto e denunciano la vergogna all’associazione “Consumatori attivi”. Oltraggiati i morti ai tempi della peste.

Disordine mondiale con capitale Udine guidata dal leghista Fontanini. Da mercoledì scorso non esiste più nemmeno il governo della città; sia il segretario Cipriano che la Del Giudice hanno marcato visita, sono in ferie. Fontanini e giunta sono storditi e barcollano come fantasmi senza una mèta. Se ne accorgono i cittadini e le associazioni che si fanno carico delle questioni più urgenti: No ai bidoncini ai tempi del corona virus – scrivono quelli di Consumatori attivi – per evitare occasioni di potenziale contagio”. In realtà è stato distribuito un piccolo vademecum che invece di fare chiarezza e sospendere il sistema, viene offerta anche l’opzione per chi non è ancora contagiato. Come se in un battibaleno la persona potesse avere la risposta. Un caso di dimensioni mondiali che non più che alimentare il grande sospetto di un magheggio appetitoso alle spalle dei residenti.