ManiKomioCentroDestraFVG Exxx…Polzive!!! Il Natale delle fusette e delle smentite telecomandate: Fedriga e Zanin baci & abbracci su Tele4 di Trieste. Zanin ricorre ai suoi legali contro il blogger. Fra poche ore la vera verità sul caso del presidente “scaricato”. Esclusivo.

Ieri sera, lunedì, nel corso del telegiornale di Tele4, la televisione più seguita della regione, il presidente del consiglio Piero Mauro Zanin ha annunciato l’intenzione di affidare ai suoi legali la questione delle notizie sui magheggi narrate dal blogger in questi giorni.

Che ieri vi sia stato un’intensa attività fra le rispettive batterie, lo testimonia il fatto che su Tel4 si è parlato di “lunga telefonata” distensiva fra i due presidenti per coprire gli sbreghi che lacerano i rapporti fra i due. I particolari fra poche ore. La regione esposta a un gioco di bussolotti zalonesco per coprire la verità. A Domani. In esclusiva sulla pagina dello scandalo.