ManiKomioCorona Exxx…Polzive!!! Il Delirio. Il biologo forzista D’Anna: “E’ una delle più grandi cantonate che la politica abbia preso”. Panico in Friuli; Luca Vidoni di FdI: “Apertura scuole un controsenso, gli studenti veneti potranno frequentare i nostri istituti”: Esclusivo.

L’unica nota positiva e certa è che la prossima settimana a Udine sarà proiettato il film “I Vitelloni”, omaggio a Fellini. Chapeau.

Ed ora lo show del ManiKomio a Est del NordEst. Fedriga e Riccardi (assente l’indossatrice Zamaro), hanno annunciato che da lunedì in Friuli Venezia Giulia non saranno più in vigore le misure restrittive maggiormente stringenti finora adottate per l’emergenza coronavirus. Quindi scuole aperte e università pure. Il capogruppo in consiglio comunale a Udine di Fratelli d’Italia Luca Vidoni, riflette su questa decisione e osserva: “Le scuole e le Università del Veneto resteranno chiuse ancora per una settimana, mentre quelle del FVG riapriranno già da lunedì 2 marzo. Agli studenti veneti (anche a quelli provenienti dai comuni infettati NdR), sarà consentito frequentare i nostri corsi. Un controsenso”. Così Luca Vidoni, mentre l’assessore Riccardi sfoggiava i maglioncini della Protezione Civile nelle corsie degli ospedali.

Ma la vera bomba per l’Italia Settentrionale, quella dove il virus ha avuto la più alta percentuale di contagiati, la sgancia l’ex senatore di Forza Italia Vincenzo D’Anna, il presidente dell’ordine dei biologi italiani. La sua riflessione è catastrofica:

“Il Corona Virus è un virus padano esistente negli animali allevati nelle terre ultra concimate con fanghi industriali del Nord!!”

La stessa OMS ridimensiona il tiro e declassa il virus a poco più che un influenza, batte in ritirata anche Burioni che si scusa.

In altri stati europei il virus non lo si trovava perché, semplicemente, si riteneva inutile cercarlo. Ma non è finita: si aggiunge la specificità territoriale del Coronavirus italiano che rende ancora più specifica la beffa nordista. Ci troviamo innanzi ad una delle più grandi cantonate che politica italiana ha preso, nel solco di quella approssimazione che la caratterizza tutti i giorni. Ne escono male le istituzioni sanitarie statali troppi asservite al conformismo, il silenzio di migliaia di scienziati, ricercatori ed accademici. In Fvg si è trattato di un rotocalco, uno show devastante i cui danni si conteranno fra qualche anno. Paga Pantalone.