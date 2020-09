ManiKomioElezioni Exxx…Polzive!!! Per un soffio De Sabata sindaco “ufficioso” di Premariacco (Ud). Affluenza comunali a Villesse e Cividale oltre il 65%. Fontanini, Dipiazza, Rizzetto e Savino in trionfo sul Referendum. Esclusivo

L’ombra dell’ex sindaco Trentin sulle elezioni di Premariacco, De Sabata ottiene 1664 voti, quorum raggiunto per 4 voti. Cuore e batticuore. A Villesse record di votanti 68% e a Cividale oltre il 65%. Nella città ducale scontata la vittoria della leghista Bernardi. Vittoria del SI al referendum che rilancia sull’olimpo Fontanini, Scoccimarro, Savino, Dipiazza e Rizzetto. Record del SI in provincia di Pordenone.

Le prime parole del nuovo sindaco di Premariacco, De Sabata: “Porteremo un pò di serenità in comune”. L’ombra dell’ex sindaco Trentin sulle elezioni di Premariacco. Cuore e batticuore. Fedriga si è congratulato con De Sabata per la sofferta vittoria a Premariacco, pare per soli 4 voti. Non vengono computati, nel caso delle elezioni in seguito a commissariamento, i residenti all’estero. Domani è attesa l’ufficialità

A Villesse record di votanti 68% e a Cividale oltre il 65%. Nella città ducale scontata la vittoria della leghista Bernardi. A Premariacco era scoppiato il giallo dei residenti all’estero che potevano alzare il dato del quorum di 200 voti circa. De Sabata sindaco per soli 4 voti avendo totalizzato 1664 votanti.

In quanto al Referendum, il SI travolge il Friuli e della partita fanno parte i due sindaci Fontanini e Dipiazza. I segretari di partito Rizzetto e Savino e l’assessore regionale Scoccimarro. Per loro una pesante affermazione. La zona del pordenonese mantiene la percentuale più alta del SI. quella triestina la più bassa.