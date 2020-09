ManiKomioFriuli Exxx…Polzive. A Codroipo i felini prevalgono sullo sballo dei conti Asp. Vertice segretissimo Riccardi-Ganzit. La Lega punta Lignano. Esclusivo.

Stasera consiglio comunale a Codroipo, dei conti ASP non c’è traccia. Riccardi-Ganzit feeling d’autunno. A Lignano voci di candidature in quota Lega per il dopo Fanotto.

A ridosso dell’incontro di Torsa di Pocenia in programma domenica 4 ottobre (Al coperto e obbligo mascherina), il centrodestra, dopo il voto di 15 giorni fa, si ritrova in piena attività elettorale. Il Medio e il basso Friuli interessati. Petardi a destra e a manca.

A Codroipo stasera c’è il tanto atteso consiglio comunale, nessuna traccia dei conti dell’Asp che avrebbero dovuto rappresentare il piatto forte dell’adunanza. Il presidente facente funzioni La Tona è stato travolto dai felini. Con sbalordimento di tutti gli eletti, all’ordine del giorno della convocazione si scorge una mozione firmata da 3 consiglieri di opposizione che chiedono i microchip per i gatti liberi e il censimento e la registrazione delle colonie feline. Punto. I conti dell’ASP possono attendere.

In quanto all’intensa attività pre elettorale, va registrato il segretissimo incontro che l’assessore Riccardi ha avuto con Graziano Ganzit domenica scorsa. Un vertice lungo un paio d’ore. Che cosa si saranno detti? Non è difficile intuirlo visto che Ganzit potrebbe essere una pedina decisiva nella futura formazione elettorale del dopo Marchetti. All’assessore comunale però è sfuggita una battuta, fulminea, che riferisce di aver consegnato a Riccardi in cambio dell’impegno per la fase preparatoria: “Non voglio Badogliani”. Ogni riferimento non è casuale. Riccardi poi ha proseguito la mattinata ricevendo i consiglieri comunali azzurri orfani del capogruppo Di Natale sempre più lontano da Forza Italia e vicino ai Patrioti di Fratelli d’Italia.

In quanto a Lignano, al voto insieme a Codroipo nel 2022, la località balneare inizia ad esibire i primi fuochi artificiali. Le narrazioni riportano di un concreto interesse da parte del vice sindaco Alessandro Marosa alla candidatura a sindaco. Tuttavia, dietro le quinte, c’è un gran lavorìo da parte del front man della lista Pensieri Liberi, ovvero Vico Meroi, già vice sindaco del primo mandato Fanotto e figlio di uno dei sindaci più amati di Lignano, Steno Meroi. Sul nome di Meroi, si sono accesi i riflettori della Lega e del vulcanico Bosello che, per una serie di strane coincidenze lagunari, potrebbe trascinare Meroi alla candidatura di sindaco del centrodestra in quota Lega e con un bonus di livello riconosciuto al regista.