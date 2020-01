ManiKomioFVG Exxx…Polzive!!! Balla lo scranno del presidente Zanin: Il Pd attacca sull’incompatibilità e inopportunità di guidare l’aula. Il giallo dell’elezione alla seconda “chiamata”. Fedriga impacciato. Zanin inchiodato dal quadro sinottico del D.lgs aprile 2013. Esclusivo

Il PD all’attacco di Zanin (e molti esponenti di maggioranza ed ex sindaci guardano con favore all’iniziativa, è già un caso politico: il presidente “scaricato” dai suoi. In foto il prospetto sonottico delle incompatibilità pubblicato dal blogger in esclusiva il 21 dicembre scorso.

Al netto dell’aspettativa o delle questioni interne all’azienda dove Zanin ha svolto contestualmente e illecitamente il ruolo di amministratore unico e direttore generale, i profili che inchiodano Zanin emergono dal D.lgs dell’aprile 2013 ove sono esplicitati, all’art. 12 comma 4, tutti gli elementi che rendono la carica di Zanin incompatibile con ruoli di vertice nella partecipata a capitale pubblico e il consiglio. Ma ormai il punto è secondario. Si tratta di una questione di opportunità politica.

Può un presidente di un consiglio che rappresenta la volontà popolare dei cittadini con i suoi delegati, esercitare le funzioni di garante essendo sub judice per mancate o ignorate comunicazioni al segretario dell’ufficio di presidenza Zubin?

Il dirigente, al momento delle formalità dei consiglieri, impone la totale dismissione di partecipazioni, quote o altro, che interessino l’eletto. Zanin non si è dimesso da amministratore unico e non ha chiesto l’aspettativa per il ruolo di dirigente.

Ma la novità oggi è rappresentata dalla convergenza di consiglieri che sta trovando l’idea di Leonardo Barberio lanciata da queste pagine: la verifica di metà mandato per il presidente del consiglio. Lo stesso Moretti del PD fa sapere che lo stesso meccanismo viene applicato per i presidenti di commissione e non si capisce la “blindatura” del presidente. Inoltre, lo stesso Moretti, sibillino, rivela: “Zanin è stato eletto alla seconda chiamata dopo la ramanzina di Fedriga ai consiglieri”. Alla prima votazione aveva preso 7 voti. Fedriga e tutta l’aula impacciati.