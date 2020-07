ManiKomioFvg Exxx…Polzive!!! Trema la maggioranza regionale Fvg per l’illecito da urlo: Il presidente del consiglio aveva bidonato una Società pubblica per 280mila euri. Chiesta la restituzione. Spunta una richiesta di dimissioni. Esclusivo.

Ricevuta la notizia dell’esito del CDA, alcuni consiglieri regionali stanno riflettendo su una mozione di sfiducia nei confronti di Piero Mauro Zanin,

Da chi si fanno presiedere i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia? Da un bischero che aveva intascato con mezzi illeciti e contro il codice civile, circa 280 mila euri. Ai quali vanno aggiunte le spese per una Volvo Station con i vetri oscurati. Si tratta del Forzista Pietro Mauro Zanin che pontifica urbi et orbi su; famiglia, religione, correttezza, istituzioni, trasparenza e legalità. Da buon democristiano, rispetta alla grande il primo comandamento: si fa ma non si dice. Dopo che il CDA della MtF di Lignano è stato rinviato per ben 2 volte, oggi si è riunito e ha deliberato ciò che si può leggere nel comunicato.

Il presidente Fedriga, impacciato come tutta la maggioranza dei consiglieri, il leghista non sa più come fare per coprire lo scandalo di un presidente di assemblea che aveva intascato quasi 300mila euri attraverso un magheggio e illecitamente. Cosa diranno i consiglieri? Ora la parola passa ai tribunali. Com’è prevedibile Zanin si opporrà, ma a fare gli interessi della Mtf, parte lesa, c’è un professionista di Codroipo, un principe del foro di alta levatura, l’avvocato De Tina.