ManiKomioGradoSpia Exxx…Polzive!!! Polverizzato il CentroDestra a Grado: Il forzista Roberto Marin si candida sindaco. Spiazzata la coalizione che sostiene Kovatsch. Raugna verso il Bis. Esclusivo

Come anticipato su queste pagine 〈Leopost di Domenica〉, l’isola non smentisce le sue caratteristiche schizofreniche. Il già consigliere regionale di Forza Italia Roberto Marin, ha annunciato stasera la candidatura a sindaco di Grado. Lo ha fatto attraverso una breve intervista diffusa dal sito locale GradoSpia. Per il centrodestra, che con il pensionato Kovatsch già verificato 5 anni fa tentava di spodestare il sindaco uscente Raugna, la faccenda si mette male. Secondo i rimbalzi dalla laguna, saranno almeno 4 le liste a sostegno di Marin. Le teste di serie saranno quella del sindaco e l’altra dell’amico imprenditore Bernardis. L’intervista:

Roberto Marin risponde a GradoSpia.

GS – Possiamo annunciare ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Grado, in quota centro destra indipendente?

RM – Sì. Dopo la riunione di ieri sera (2 febbraio – ndr) con i segretari delle liste decise a supportare la mia candidatura alle prossime amministrative, ho sciolto la riserva consultiva e ho accettato di tornare in campo come candidato sindaco.

GS – Ti definiscono il “disturbatore” della quiete politica decisa da Lega e Fratelli d’Italia?

RM – Ho fatto di tutto per comporre un tavolo di discussione tra le forze di centro destra, ottenendo unicamente il veto assoluto sulla mia persona e l’esclusione dal confronto aperto e leale con i coordinatori locali, provinciali e regionali. Hanno deciso, unilateralmente, di scegliere un candidato non di Grado che ha rappresentato la sinistra e questo non potevo accettarlo.