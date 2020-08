ManiKomioLega Exxx…Polzive!!! Agosto 2020: Udine paradigma del fallimento dei Mojto’s. Ciani, Roberti, Del Longo e il Pivettaro. Un coro si leva dal Castello: arridatece Furio. Esclusivo

Eccoli in foto. Emblematico, Lunedì 3 agosto all’esterno della ex caserma Cavarzerani. Nell’ordine: Alessandro Ciani, il peggior assessore alla sicurezza che la città abbia mai avuto (Migrantes, Via Roma, Leopardi, Furti, disordini…). Il comandante della Polizia Locale di Udine invocato dallo stordito Fontanini, Eros Del Longo, di casa nell’osteria di Tambosco; l’assessore regionale Pierpaolo Roberti, uomo chiave di Fedriga con delega alla sicurezza. Nella sua città, Trieste, la situazione è esplosiva e l’assessore trova il tempo per fare lo show a Udine. Altro fallimento, il festival delle promesse e dei bidoni leghisti.

Sui vigili di Udine un capitolo a parte relativamente all’episodio di oggi: hanno impedito a un cittadino di fotografare il letame che tracimava dai cassonetti delle immondizie. Se la prendono coi cittadini friulani perché appena vedono uno straniero si cagano sotto.

La resa, dopo soli 2 anni, il re è nudo. Tornate nel Contado. Dal castello stasera si alzava una melodia, un coro e un sinfonia: Torna con noi, Honsell a Udine. Olé.