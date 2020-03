ManiKomioLegaFvg Exxx…Polzive!!! Predicano bene e razzolano male: Fedriga fa blindare con norme di sicurezza pechinesi il consiglio regionale, il presidente di commissione leghista incita la clientela ad acquistare i suoi prodotti. Certificato all’occorrenza. Esclusivo

In barba alle prescrizioni, il leghista Budai, consigliere regionale FVG, rivolge l’invito ad acquistare i suoi prodotti anche ai clienti provenienti da fuori comune. Ci penserà lui con le autocertificazioni. La lega ai tempi della peste.

Fabio Carini, lo zelante direttore dell’agenzia regionale del Consiglio del FVG e cocco di Fedriga, alcuni giorni fa aveva inviato una mail agli organi di stampa segnalando che, per la seduta straordinaria di ieri a Udine: “…i giornalisti accreditati avrebbero dovuto rispettare le norme di sicurezza”. Tutto regolare, prescrizioni ferree, solo che in aula (report disponibile), ognuno faceva quel cazzo che voleva. Quali distanze? Solo chiacchiere e distintivo, poi nei fatti la situazione era completamente diversa, come quest’altra che colpisce il manikomio leghista.

Dalle rigide prescrizioni pechinesi imposte da Fedriga a Udine, allo sbandamento del presidente della 2a commissione regionale, il leghista Alberto Budai. Dopo i decreti, dopo gli avvisi, le ordinanze sindacali e l’annuncio di serrata di ieri sera di Conte, il casaro leghista promuove da giorni la vendita di prodotti della propria latteria, invita i clienti anche da fuori comune nella propria azienda di Gonars (Ud) e assicura loro che, alla bisogna, è in grado di fornire anche le autocertificazioni. Un manikomio totale che stride con le paturnie dell’ACON e di Fedriga del consiglio regionale. Sindaci, presidenti, forze dell’ordine e tutte le istituzioni blindano l’Italia in emergenza e invece a Gonars un consigliere regionale leghista istiga alla disobbedienza.