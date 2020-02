ManiKomioSanità Exxx…Polzive!!! Mancano le coperte e pazienti muoiono per il freddo. Dopo solo un mese e mezzo l’azienda sanitaria Friuli Centrale è senza guida: eclissato il Direttore Braganti, pare sia alle Maldive. Esclusivo.

Da giovedì scorso l’azienda sanitaria Friuli Centrale quella più estesa, è senza guida. Non si hanno notizie del neo direttore generale Braganti. Secondo rimbalzi che giungono dai corridoi del nosocomio friulano, il super direttore giunto dall’Umbria, si è preso una vacanza di 10 giorni. Sole e mare o sole e sciare? Intano in corsia mancano le coperte e i pazienti muoiono per il freddo. Gli ultimi due episodi riportati da “UdineToday” sono allarmanti. Prima di giungere a Udine, Braganti aveva esercitato le funzioni si commissario per soli due mesi in Umbria presso l’ Asl N°2 di Terni.