ManiKomioTrieste Exxx…Polzive!!! Vertice sulla rotta balcanica. Il ministro Lamorgese annuncia rinforzi ai valichi di frontiera. Fedriga fa il promoter del logo “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Esclusivo

Il vertice di Trieste sulla rotta balcanica che si è appena concluso, ha avuto per protagonista un logo Friulano. Il presidente Fedriga ha stupito tutti per lo sfoggio della mascherina col logo dell’infelice «Io sono Friuli Venezia Giulia» in bella mostra. Nel quartier generale del cluster agrifood Fvg devono aver pensato che la ribalta nazionale col ministro Lamorgese, poteva essere un’ ottima idea per mostrare il logo più incasinato della storia del marketing. Detto, fatto, per la gioia del personal brander Della Vedova e del gruppo dei collaboratori Jessica Zufferli e Federico D’Avella. Alcuni sindaco sono rimasti storditi (vedi Baiutti).

Intanto che il logo veniva ripreso dalle Tv, il ministro tranqullizzava gli amministratori spiegando che da stasera i rinforzi saranno già attivi. Dal canto suo, il presidente Fedriga con la mascherina “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, ha chiesto alla Lamorgese modifiche alla legge Zampa sui minori non accompagnati. Una proposta condivisa anche da altri sindaci compreso Baiutti, sindaco di Tricesimo che ha osservato: «Speriamo che alle parole seguano i fatti».

Questo il resoconto di TriestePrima:

Vertice sulla Rotta balcanica, Lamorgese: “Lavoriamo contro le organizzazioni criminali”.

“Le maggiori problematiche sono legate agli arrivi di questo momento, sulle riammissioni e sul tema dei minori non accompagnati. Il ministro ha accolto la loro richiesta di “prevedere delle norme per poter incidere con maggiore efficacia sulle competenze” rinnovando tuttavia il suggerimento a “partecipare ai progetti dedicati ai minori, visto che il Friuli Venezia Giulia è l’unica regione italiana dove al momento non ne è stato ideato neanche uno”. Si dichiarano minorenni per neutralizzare le riammissioni.

Sulla sicurezza relativa ai valichi di frontiera, Lamorgese ha annunciato la presenza in zona “di esperti, coordinati dalla Direzione per l’Immigrazione, che andranno ad effettuare delle perlustrazioni sui confini per poter intensificare l’attività di controllo ai confini”. Un’azione che, secondo la titolare del Viminale, si aggiunge ad un’altra compagnia da destinare alle forze in campo. “Le riammissioni informali sono aumentate di tre volte grazie alla stretta collaborazione con la Slovenia”.

È di oggi la notizia dell’arresto di 14 trafficanti di esseri umani effettuato dalla Squadra Mobile di Palermo, organizzazione criminale che dal 2017 avrebbe operato anche in Friuli Venezia Giulia. La tratta gestita dai sodalizi criminali facilmente modifica le proprie rotte e si adatta ai cambiamenti che avvengono e nelle ultime settimane il numero di passeur arrestati è aumentato“. Appena si chiude una ne trovano un’altra. L’operazione di oggi che ha stroncato questo giro di passeur rappresenta un successo” ha concluso Lamorgese“.