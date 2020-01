ManiKomioUdine Exxx…Polzive!!! Arridateci Honsell… Fontanini, il sindaco più ignorante d’Italia s’inventa la “Festa della Liberazione-bis” il 2 maggio. Sbrego Alleato: Assente la Brigata Ebraica onorata da Honsell. Esclusivo.

Fontanini nel Guinness dei primati: riesce a dividere anche gli alleati.

Il primo sindaco di Udine che riconobbe il valore e l’impegno assunto dalla Brigata Ebraica per liberare il Friuli e Udine dal giogo nazifascista, fu l’europeista Honsell. Sfidò le polemiche e le critiche di una parte dei manifestanti ma pretese che sul selciato di piazza Libertà il 25 aprile, assieme ai vessilli di tutte le associazioni e corpi che hanno contribuito a liberare la città dai nazifascisti, ci fosse anche lo striscione della Brigata Ebraica. L’altro ieri il pivettaro di Udine ha annunciato orgogliosamente che quest’anno ci sarà una festa delle Liberazione-bis, come dire: dividere la memoria e la storia. 25 aprile e 2 maggio del 1945, quest’ultima data coincide con l’arrivo degli alleati a Udine a giochi ormai conclusi. Ricordare questa seconda data, “con la speranza che arrivi gente…” ha detto uno spaesato Cigolot, ignorando il sacrificio della Brigata Ebraica, determinante nella zona di Tarvisio e della Valcanale occupata dai criminali nazisti. Era l’operazione “Nakam” che liberò le vie della Valcanale e consentì l’appoggio agli alleati in pianura.

L’isolamento e lo scaricamento degli udinesi verso il peggior sindaco di Udine è certificato anche da questi strafalcioni e iniziative che ignorano e dividono mentre la città è ormai nell’abisso. E’ riuscito a dividere anche gli alleati!!