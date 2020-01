ManiKomioUdine Exxx…Polzive!!! Bufera in maggioranza centrodestra: Andrea Cunta sbatte la porta e se ne va: dimissioni irrevocabili da delegato alla protezione civile. Declino Udine, crisi in maggioranza. Esclusivo.

Andrea Cunta, libero professionista, oltre 100 preferenze alle ultime elezioni e terzo dei consiglieri con più preferenze nella Lega (ha superato anche il cocco di Fontanini, lo sceriffo-assessore Ciani), ha dato le dimissioni da delegato alla protezione civile, lo sbrego, politicamente, è feroce.

Le ha consegnate stamattina a uno stordito Fontanini che pensava di avere a che fare un grullo e invece…, il sindaco ha ignorato l’orgoglio e la passione per una delega che Cunta aveva onorato con impegno e passione, virtù sconosciute al pivettaro di Campoformido. L’etica non è in vendita, Andrea Cunta aveva manifestato il suo disappunto e la negligenza del sindaco già alle commemorazione di Zamberletti a Venzone, quando Fontanini si era dimenticato d’inviare una delegazione udinese alle celebrazioni. Cunta ha detto basta, Irrevocabili, maggioranza in profonda crisi. Le chiacchere stanno a zero.