ManiKomioUdine Exxx…Polzive!!! Esplode la rogna operai per il porta-porta dei disperati Govetto-Fontanini: Non si trovano 15 persone disposte a tirar su cassonetti; prorogato l’annuncio fino a fine mese. Panico a palazzo, frana il sistema. Esclusivo.

Il 5 marzo scorso, sulla pagina dello scandalo, veniva riportata la notizia che, causa CoronaVirus, l’avvio del “porta porta” sulla raccolta rifiuti sarebbe slittata di un mese. L’annuncio era stato protocollato dal consigliere comunale Govetto che, di fatto, aveva assunto la delega all’ambiente in capo a Fratelli d’Italia. Sbrego poltronaro ai tempi della peste. Questo per quanto riguarda la schizofrenica ripartizione dei ruoli e le conseguenze del CoronaVirus.

Ma c’è un altro chiodo che colpisce i fanatici del porta-porta. La Onofaro Srl, la ditta che si è aggiudicata l’appalto col 7% di ribasso rispetto alla concorrente piemontese, non trova 15 autisti raccoglitori. L’avviso pubblicato sul sito della regione che scadeva il 28 febbraio è stato prorogato al 28 marzo. Un mese.

La ditta Onofaro sta cercando 15 operai e non li trova. Govetto annuncia lo slittamento causa peste, Fontanini spaesato, ma nessuno dice nulla su questi annunci di ricerca di operai che si rifiutano di raccogliere bidoncini per il sistema introdotto dal centrodestra udinese. Chi raccoglierà i bidoni se non si trovano gli operai? I consiglieri che hanno votato il nuovo sistema? Centrodestra irriconoscibile e fallimento totale del sistema dei cassonetti. Scaricati anche dagli operai, tornate nel contado.