Temevano il confronto con i cittadini e non si sono presentati. Ieri sera il presidente della circoscrizione Est Stefano Salme’ aveva convocato l’assemblea per discutere del sistema porta porta sui rifiuti. Non si è presentato nessuno della maggioranza dei pivettari. Salme’ ha annunciato le dimissioni da presidente. Resterà consigliere. Un altro capitolo doloroso di questa maggioranza.