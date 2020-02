ManiKomioUdine Exxx…Polzive!!! Un comando di vigili sessisti: Tagliano la corda gli agenti Bertoli e Paoluzzi. Altri 10 hanno chiesto il trasferimento. Fallito il programma dei Benito-Remix Vestaglia-Ciani. Esclusivo.

Fallito il progetto di militarizzare la città da parte di Vestaglia. Fallita l’idea di riportare sotto la guida del comune i vigili di stanza all’Uti. Almeno una 15ina di agenti vorrebbero andarsene, purtroppo per loro, Fontanini e Ciani non concedono il nulla osta.

Intanto col 1° marzo 2 vigili in forza a Udine prenderanno servizio a Tavagnacco. Si tratta di Paoluzzi e Bertoli che hanno chiesto e ottenuto la mobilità. In pratica un trasferimento in un altro comune. Fuga dal capoluogo guidato dal trio leghista Fontanini-Ciani e lo zoppetto Dri, candidato da 23 preferenze. In comando, come testimoniato dalle riunioni della settimana scorsa l’aria è ormai irrespirabile. Violenze verbali gratuite ed irriferibili contro le vigilesse. Violenze psicologiche che i compari di partito ignorano, le stesse consigliere comunali leghiste, sempre pronte a difendere tutto e tutti, fanno finta di niente. Costrette a tacere, neanche un debole segnale di solidarietà verso le vittime dell’oltraggio. Altri 4 se ne andranno a Monfalcone. Chi resta a Udine?

L’assessore Ciani ha affidato allo zoppetto Giulio Dri la viabilità col compito di militarizzare il centro storico, come si vede in foto. Minimo 3 vigili in blocco impegnati a colpire i malcapitati automobilisti, multe su multe, nient’altro. Terrorismo psicologico per desertificare la città. Sabato scorso, all’ora di pranzo, la città era deserta eppure la truppa era composta da 4 agenti. Neanche fosse Mosul. TramontoUdine, tornate nel Contado.