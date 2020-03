ManiKomioVirus Exxx…Polzive!!! Lo show dell’indossatrice Zamaro manda in frantumi la sanità FVG: L’azienda sanitaria friulana fuori controllo, Braganti abbandona i sanitari esasperati e sul piede di guerra, oggi hanno deciso di sospendere i ricoveri di routine. Riccardi annuncia la misura al Tg3, senza decreto. Virus Esclusivo

Lo show prevale su tutto. Per Gianna Zamaro, già cocca di Honsell e ora di Riccardi, le foto, le telecamere, le babbucce e i capispalla filo titini, hanno la priorità assoluta, anche in casi di emergenza. Oggi è stata una giornata indimenticabile per tutto il personale infaticabile dell’azienda friulana diretta da Braganti. Zamaro ride, posta foto e i medici sgobbano. Avendo una buona dose di responsabilità ben maggiore dei due cabarettisti, il personale medico oggi ha deciso autonomamente di sospendere ricoveri e visite di routine nei reparti, dando la precedenza ai casi di Corona Virus. Solo in serata, senza decreto, l’assessore Riccardi lo fa annunciare dal tgr e lo posta sulla sua pagina facebook. Un manikomio planetario che fa il paio la nota di Braganti di oggi che prescrive che bisogna suonare il campanello se si deve fare una pratica amministrativa. Una brutta pagina della sanità friulana iniziata giorni fa con ore e ore di show ed ora con l’epilogo delle incazzature dei medici che si sentono abbandonati dalle istituzioni e dai lori dirigenti. Regione infetta, Italia malata.