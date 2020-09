MarioNetRaggi Exxx…Polzive!! Fedriga asfalta Fontanini: L’ex AN Mario Raggi sistemato alla Net. Esclusivo

L’impulso è arrivato dal quartier generale leghista di Trieste. Sarà l’ex aennino Mario Raggi il futuro presidente della Net la famigerata partecipata e produttrice di poltrone per trombati del comune di Udine. Domani alle 17 l’assemblea dei soci in via Quintino Sella, presso il teatro San Giorgio di Udine.

Mario Raggi, dopo l’esperienza in GO-FIN è attualmente Financial Advisor CFO. Fra le altre novità va segnalato il nome che Forza Italia vuole incastare nel CDA, pare sia il libero professionista Petris come membro del CDA.

Ora resta da attendere la formalità delle nomine de “La Quiete”.