MascherinaFriulana Exxx…Polzive!!! Agrusti-Saro bilanciatori della produzione dei dispositivi a Nord Est. Carlo Furchir e Ciro Astarita. Il summit di Reana del Rojale (Ud) con Isaia Gasparotto e Daniele Gerolin. Esclusivo.

La settimana scorsa, in un uno storico locale della riservatissima contea di Reana del Rojale (Ud), si sono dati appuntamento Agrusti, Saro, Gasparotto e Gerolin. Un assortimento d’interessi in tavola da fare tremare i polsi a mezzo Friuli. Dal caso Zanin-Mtf, alla sistemazione di Gerolin al Consorzio (direttore generale in Ponte Rosso), dallo stallo Udine-Gorizia Fiere (Da Pozzo immobile), alle mascherine. E qui si è concentrata l’attenzione del presidente Agrusti che, sorvegliato a vista da Saro, ha tracciato il progetto della produzione di mascherine della Chiros, azienda socia di Confindustria Alto Adriatico. Ieri c’è stata la conferenza stampa in cui è stato presentato l’obiettivo: “Dal 14 settembre manderemo 11milioni di mascherine al giorno nelle scuole, si tratta di uno sforzo logistico senza precedenti”.

Alcuni giorni prima, in modalità remota, si era tenuto un incontro fra il MISE e la sede produttiva in Italia del Gruppo Safilo S.p.A di Martignacco (Ud), sindaco Casali, quota Saro. La riunione era presieduta dal Vice Capo di Gabinetto del MiSE Giorgio Sorial. E’ stata presentata un’ipotesi di progetto di reindustrializzazione (che significa bidone assicurato) del sito di Martignacco (Saro) da parte della società che fa capo al gruppo Ivision di Carlo Fulchir di Buja (ex Finmek).

La prima ipotesi di progetto riguarderà la produzione di dispositivi di protezione individuale per far fronte all’attuale emergenza sanitaria.

Ivision ha attivato nei due mesi scorsi la produzione certificata di mascherine chirurgiche attualmente arrivata a 5.000.000 pezzi al mese.

Ormai i progetti di reindustrializzazione di aziende decotte, sia prima, che dopo il Lockdown, sono diventate una costante in Italia. Si usano gli strumenti finanziari messi a disposizione dello stato e dalla regione, si creano segmenti di mercato protetti e si droga l’economia. I bonus al confronto sono bazzecole.

Piatto ricco, mi ci ficco. Arrivano fondi statali e regionali, milioni di euri, per la produzione di mascherine e il business s’ingrossa. Non è un caso se al tavolo di Reana fossero seduti due democristiani (Gerolin-Agrusti), un socialista (Saro) e un comunista (Gasparotto).