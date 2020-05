MascherinaGame Exxx…Polzive!!! Riccardi & Veronese dietro lo scandalo delle mascherine pagate 100% in più alla TTK di Pasian di Prato (Ud). Il ruolo di reclutamento risorse di “udineacasa” per la Protezione civile del vice presidente. Esclusivo.

L’ultima trovata della latrina italica (FVG) si chiama “ItalianiaCasa”, un network con funzione socio assistenziale che serve anche per reclutamento braccianti. Il ramo udinese fa capo a Riccardi (Giovanni) e Veronese. A chi serve la scatoletta? presto detto.

In situazioni di emergenza spuntano grandi occasioni. Il virus, anche per i friulani, è come un terno al lotto che, in questo caso, si chiama mascherine. Dal network “Italianiacasa” sboccia la costola udinese: “udineacasa” che si prefigge di: “aiutare le famiglie…”. Nobilissimo intento.

Guardacaso, la compagine possiede una fenomenale corsia preferenziale con la Protezione Civile: Da Riccardo Riccardi (vice presidente e assessore alla protezione civile e alla sanità del FVG) a Giovanni Riccardi il passo è breve e in questo caso, il cognome è una comoda password.

Il business sono le mascherine. Servono pezzi, bisogna fare in fretta e senza tante paturnie di filtraggi micron. Serve un’azienda compiacente, e si trova grazie ai buoni uffici che il contabile dei Riccardi’s mantiene con la TTK, ovvero Paolo Graberi, sistemato in FUC.

Le determine pubblicate su Leopost ieri e oggi riportano gli estremi del magheggio bell’e confezionato, la ditta è stata individuata, si tratta della TKK, una srl con 1 dipendente part time che improvvisamente si ritrova con una 40ina di risorse reclutate alla bisogna dalla “udineacasa”. Come si può leggere dall’appello al reclutamento apparso su facebook: “L’aiuto verrà svolto a supporto della Protezione Civile”. Braccianti per confezionare i pezzi in favore della TTK che ha ricevuto dalla Protezione Civile affidamenti diretti per un totale di circa un milione di euri. L’importo è spaziale se si considera che la Protezione civile di Riccardi Riccardo per conto di Giovanni, le ha acquistate a circa 3,20€ contro un costo di 0,50€. Una puglia da spartire spaventosa. Friulani in mutande.

Una decina di aziende che producevano lo stesso prodotto a un prezzo anche inferiore del 100% sono state escluse. (Vedi Leopost)

Ma chi sono i partner così illiberali e antimercatisti che accarezzano le piroette di Riccardi Giovanni, Riccardi Riccardo e Veronese Filippo in “udineacasa”?

Spicca il nome di Confindustria Udine che in queste settimane è stata rullata dal monfalconese Vescovini, c’è Confcommercio del presidente Da Pozzo, cè EPS, l’Unicorn trainers, la piattaforma I Vision, KOKI Grup, Snaidero e Bluenergy. Friuli infetto, regione malata.