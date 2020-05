MascherinaGame Exxx…Polzive!!! Trema il Palazzo. Spunta un nuovo prezzo e un nuovo fornitore, la ditta individuale Happy Tenda 1,90 Euri al pezzo per 70mila euri. Friuli Impazzito. Esclusa per la seconda volta la ZLG. Tutti i numeri. Esclusivo..

Fino ad oggi la Protezione Civile del FVG ha acquistato 2 milioni 634 mila mascherine per un costo di 5 milioni 350 mila euri.

Ecco un nuovo decreto di affidamento diretto di mascherine.

Il confronto è spaventoso. La protezione civile FVG per 30mila mascherine si affida a una ditta individuale. Si tratta della Happy Tenda di Pasian di Prato, frazione Colloredo, che ha ricevuto dalla Protezione Civile di Palmanova, un affidamento diretto per la fornitura di 30mila mascherine al prezzo di 1,90 al pezzo + Iva. La ZLG di San Vito al Torre, azienda di livello con esperienza decennale nel settore, aveva inviato un’offerta pari a 1,50 euri al pezzo. Esclusa senza motivo.

Che accade all’interno del latrinoso cerchio delle mascherine? Per capire il «MascherinaGame» friulano, basti pensare che la TTK srl ha già fornito alla protezione civile 250mila mascherine a un prezzo medio di 3,20 euri. Il Rup della Protezione Civile di Palmanova ha accettato le condizioni della TTK pur in presenza di un costo superiore del 70% rispetto alle altre ditte partecipanti. Ditte escluse senza motivo (vedi Leopost del 4 maggio), oppure col magheggio dell’urgenza e del giallo legato alle verifiche del tessuto rispetto il filtraggio di 5 micron. Come hanno fatte alcune aziende ad ottenere la certificazione richiesta dalla Protezione Civile? Friuli infetto, Regione malata.