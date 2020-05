MascherinaGame Exxx…Polzive!!! Ucci Ucci… Sale a 1 milione e 400 mila euri l’importo ricevuto dalla TTK di Pasian di Prato (Ud) per le mascherine in affidamenti diretti. Spunta una ditta di Sacile (Pn) che produce a un euro in meno della TTK. Sergo (5Stelle) accende un fanale sulle date e gli avvisi. Esclusivo

C’è un magheggio attorno alle date spaventoso sulle ultime consegne di mascherine che il consigliere regionale dei 5Stelle Cristian Sergo ha scoperto.

Come fare per “agevolare” la ditta amica? Sul sito della Protezione Civile Fvg è apparso un avviso in cui il direttore centrale informava gli interessati che: “…dalla data dell’11 aprile è cessata la pubblicazione dell’avviso per manifestazione d’interesse come da protocollo del 20 marzo”. In pratica tutte la manifestazioni d’interesse per la fornitura di mascherine successive a quella data sono state archiviate.

E qui il consigliere Sergo si ritrova con la patata bollente di una data, anzi due date, che non tornano. La quarta offerta delle ditta TTK assunta al protocollo della Protezione Civile per la fornitura di 100mila pezzi porta la data del 16 aprile, 5 giorni dopo l’avviso di archiviazione apparso sul sito. Il numero di protocollo è il 105011/20 assunto il 16 aprile. L’11 aprile il bando era cessato.

Ma non è finita. Nel ristretto cerchio del “MascherinaGame” friulano spunta la ditta Felis di Sacile (Pn) a cui è stata assegnata una commessa di 160 mila euri. Offerta pervenuta a Palmanova il 14 aprile 2020 Num. protocollo 10351/20. La prossima puntata sarà ancora più esplosiva. Friuli latrina Italica.