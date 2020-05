MascherinaGames Exxx…Polzive!!! Pasian di Prato il centro del magheggio friulano. Alla TTK affidamenti diretti per 1 milione di euri di mascherine. Il ruolo dell’associazione UdineaCasa. Sergo: “I conti delle mascherine non tornano”. Esclusivo

Tre affidamenti diretti per la fornitura di mascherine alla protezione civile del FVG di Riccardi sotto una unica regia, quella del fidato RUP che ha disposto la pratica.

L’importo parziale, ad oggi, è di circa 1 milione di euri, per la precisione 940 mila euri, relativo alla fornitura di circa 250 mila pezzi. La ditta che ha fornito il prodotto è la TTK srl di Pasian di Prato, capitale sociale 10mila euri. Da un’attenta visura camerale e da alcune segnalazioni di addetti ai lavori (testi a disposizione), l’azienda non dispone di dipendenti, forse 1, tuttavia per l’emergenza mascherine la piccola azienda pasianese si è improvvisamente ritrovata con una 40ina di percettori come riportato da un Quotidiano locale. Come sono stati reclutate queste risorse? quale tipo di contratto è stato loro somministrato? quale ruolo svolge l’associazione «udineacasa» rispetto al “confezionamento” dei pezzi? e cosa lega la stessa associazione alla Protezione civileFvg?

C’è un passaggio fenomenale contenuto in uno dei 3 decreti di affidamento delle mascherine che ha insospettito alcuni addetti ai lavori, ed è quello di un affidamento di fornutura di 150mila pezzi senza alcuna richiesta di ulteriore offerta di altra ditta pervenuta. Il Rup della Protezione Civile ha ritenuto di affidarsi ad uno stesso operatore economico che, guarda caso è la TTK. FriuliLatrina d’Italia. E’ il mercato bellezza.

Mai come in questo caso diventano profetiche le considerazioni del consigliere regionale dei 5 stelle Sergo. 25 aprile scorso:

«Secondo i dati che siamo riusciti a reperire sull’approvigionamento delle mascherine – prosegue Sergo – la Protezione Civile FVG ha effettuato almeno 28 ordini per oltre 4 milioni di euro di mascherine distribuite per lo più alla popolazione. Da marzo sono state acquistate 2.634.460 mascherine, anche grazie alle molte aziende del territorio che hanno riconvertito la propria produzione. Vista la difficoltà di distribuzione del materiale anche i nostri Comuni hanno affrontato acquisti per reperirne almeno 383.540 affrontando una spesa di almeno 500 mila euro, acquisendo non solo mascherine filtranti, ma anche chirurgiche e FFP. Inoltre – afferma l’esponente M5S – vanno considerate quelle che sono state donate ai Comuni, agli ospedali, a vari ordini professionali, al Porto di Trieste e a varie case di riposo almeno 548.260 dispositivi. Il totale delle mascherine a disposizione ammonta quindi a 7.866.689 mascherine, eppure in molte case non sono ancora state consegnate».