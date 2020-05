MascherinaGames Exxx…Polzive!!! Sequestrate 14 mila mascherine FFP2. Trema il pianeta dei maneggioni friulani. Ecco l’elenco delle azienda scartate dalla Protezione Civile che praticavano un prezzo inferiore a quello della TKK di Pasian di Prato (Ud). Esclusivo.

Perché il braccio destro (M.C) del Rup della protezione civile FVG ha escluso dalla partita milionaria di mascherine queste aziende? Aziende che praticavano un prezzo di gran lunga inferiore a quello della TTK di Pasian di Prato. Sono in molti a chiederselo.

Alcuni nomi: Happy Tenda 1,90; Luce 2,20; ZLG 1,50 (iniziativa di beneficenza a Palmanova); Carnica Arte Tessile 0.98; Creative Salad 1,89; Prelinea 2,40 e altre. La Protezione Civile ha escluso queste ditte privilegiando il grosso della fornitura alla TTK che ha ottenuto, ad oggi, la commessa di 250 mila mascherine al prezzo medio di circa 3,10 euri l’una, totale 940 mila euri, il costo di una mascherina è di 0,50 €.

Uno scandalo che ha fatto impallidire mezzo Friuli. Alcuni addetti ai lavori hanno acceso un fanale e si sono già rivolti all’autorità giudiziaria. Minimo minimo, una verifica da parte della Corte dei Conti che, pur in presenza di un’emergenza Covid, dovrebbe requisire i procedimenti e gli affidamenti diretti.

Intanto la Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato 14 mila mascherine facciali filtranti, riportanti un indicatore di efficienza «FFP2» e marcatura «CE», prive dei requisiti di conformità e sicurezza.Il legale rappresentante della ditta è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Anche la società coinvolta nell’operazione commerciale è stata denunciata all’autorità giudiziaria per «responsabilità amministrativa degli enti».Ecco l’elenco esclusivo delle aziende che hanno manifestato interesse per la fornitura ed escluse dalla Protezione Civile (per i grossi quantitativi).

Ecco l’elenco, Friuli infetto, Regione marcia.