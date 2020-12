MascherineFvg Exxx…Polzive!!! Fontanini tradisce il Friuli: 22 mila dispositivi comperati da una ditta di Pomezia (RM). Ignorato l’impegno dei friulani di iVision di Martignacco. La denuncia su Striscia la Notizia. Esclusivo.

Tutte le paturnie sul Friuli e sui friulani del sindaco di Udine Fontanini, servono solo a imbonire il suo clan di ruffiani. In realtà le cose viaggiano su frequenze diverse. Gli esempi non mancano, come questo sulle mascherine. Con determina 4086 di ieri, il leghista ha fatto acquistare calzari e mascherine per il comune da una ditta di Pomezia in provincia di Roma, la Errebian Spa, totale 13mila euri così suddivisi: mascherine FFP2 al prezzo unitario di € 1,90 (2.000 pezzi), mascherine FFP3 al prezzo unitario di € 3,61 (200 pezzi), mascherine chirurgiche tipo II al prezzo unitario di €. 0,40 centesimi (20.000 pezzi), sovracalzari. al prezzo unitario di €. 0,1195 centesimi (4.000 pezzi). Fulgido esempio del sottanismo economico del pivettaro udinese che ignora la qualità, il prezzo e la difesa dell’economia friulana. Segui qui un brano della puntata andata in onda ieri sera. L’inviato è Morello.

A Martignacco, e vien da pensare che Fontanini viva su Marte, è da poco stata riconvertita la Safilo in iVision del gruppo Fulchir. Investimento di oltre 1 milione e mezzo di euri per produrre mascherine chirurgiche monouso certificate dall’Istituto Superiore di Sanità. Il gruppo, oltre ad aver riassunto tutti i dipendenti, non ha chiesto neanche un boro allo stato, come è stato rilevato ieri sera durante lo speciale andato in onda su Striscia la Notizia. Per i friulani e non solo, acquistare i nostri prodotti dovrebbe essere il minimo. Vieppiù che il prezzo che Fontanini ha sborsato per l’acquisto dei dispositivi è il doppio rispetto a quello dell’azienda di Martignacco. Una vergogna tutta friulana.