MauroCapozzellaDeLuxe Exxx…Polzive!!! Il consigliere regionale tirocinante masterizzato manda in escandescenze il giornalista-devoto del MessaggeroVeneto. Bufera in rete. John Elkann stordito. Esclusivo.

Scintille da fonderia inusuali tra un giornalista del quotidiano di John Elkann, il MessaggeroVeneto, e il consigliere regionale dei 5 Stelle Mauro Capozzella. Tutto è esploso alcuni giorni fa a causa di una delle tante lezioncine barbose che il giornalista devoto distribuisce in rete. Materia del contendere la disposizione dei banchi per il prossimo anno scolastico che, guarda caso, non piace al Devoto Pertodi. Ovviamente e con semplicità disarmante, il consigliere regionale pentastellato Capozzella Fvg chiede conto e replica: “Tu sei quello che scrive queste cazzate?”. Il devoto Pertoldi si scompone. Perde la tramontana, dismette la penna e, con una carota in una mano e un bastone nell’altra consegna la replica: “Tu hai idea di quanto esattamente mi interessa il tuo giudizio vero?”. E’ apoteosi. Il novello Bellarmino asfaltato da Capozzella De Luxe. Si tratta di una caso atomico che in viale Palmanova e Mirafiori seguono con molta attenzione: Da quando in qua “noi” (ElkannNdR) laici savoiardi ci mettiamo contro i legislatori? L’avvocato non l’avrebbe mai permesso.

Più di Bellarmino, meglio di Bellarmino, il Devoto Pertoldi porta in dono al MessaggeroVeneto i depliant di Fedriga e la nostalgia della vecchia DC di Riccardi-Zanin. Se qualcuno si permette solo d’infastidire, il Devoto Pertoldi è subito pronto con le cremine lenitive.

Ma il bello deve ancora venire. Interpellato per un commento, Capozzella De Luxe riferisce: “Ho 47 anni, moglie e 3 figli, laureato tirocinante masterizzato, non consento a nessuno di dire minchiate del genere”. The End, fine.

Più di Bellarmino, meglio di Bellarmino, il Devoto Pertoldi attende con trepidazione la prossima ordinanza-depliant di Fedriga: “Potestas indirecta temporalibus”.