MaxFelicitas Exxx…Polzive!!! Io Sono Vero Friuli: Il trapano stellare del codroipese Max incanta la puledra più corteggiata d’Italia: La modella Venezuelana Emmanuelle. Il Friuli delle puledre batte quello affaristico. Video Esclusivo.

In calce il video-bomba! Un video che ridà dignità al Friuli saccheggiato e percosso dai maneggioni che arraffano la mangiatoia pubblica (vedi Premariacco).

“IO SONO VERO FRIULI”. Assessore Zannier prenda nota. Ed è Friuli autentico, genuino, germogliato nel MedioFriuli, quello che ha dato i natali al formaggio Montasio e al fenomeno porcellone dell’estate 2020, ovvero Max Felicitas da Codroipo. Da ieri, tutte le riviste patinate, di moda e gossip scrivono di lui. Perché? L’ultima sua conquista si chiama Emmanuelle Noire. La modella venezuelana ha girato il suo primo video hard con il porno attore friulano da Codroipo. Ecco il comunicato stampa:

“L’ultima scommessa vinta di Max Felicitas si chiama Emmanuelle Noire, una bellissima ragazza venezuelana che qualche giorno fa ha girato un video hard con il giovane e ben noto pornoattore friulano, che conta su Instagram quasi 570.000 followers.

La modella sudamericana era alla sua prima esperienza a luci rosse ma non è affatto un volto sconosciuto al pubblico. L’abbiamo vista ospite insieme al suo compagno qualche mese fa al programma di Barbara d’Urso Live – non è la d’Urso, e da come si evince da ciò che posta e pubblica sul suo profilo Instagram che conta 70.300 followers pubblicizza e collabora con il famoso Gianluca Vacchi”.