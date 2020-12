MesateTriestine Exxx…Polzive!!! Rinnovate le presidenze delle commissioni: indennità di 1500/€ a cranio. Strappo da urlo Lega-Barberio. Esclusivo.

Barberio e i voti della Lega che sono mancati sull’elezione a segretario della seconda commissione. L’esponente di Fratelli d’Italia è stato comunque eletto ma lo sgambetto leghista pesa come un macigno. Pare che lo stesso Fedriga abbia ammonito i suoi per il tranello. Una svirgolata che, secondo il consigliere di Fagagna (Ud), potrebbe costare cara in alcune amministrazioni a guida leghista dell’area Collinare. «Se la Lega mi fa la guerra a Trieste – osserva Barberio – non si aspettino intese o alleanze in alcuni comuni governati dai seguaci di Fedriga».

Il consigliere regionale di Fagagna non va per il sottile ed è già in polemica col rinnovato presidente della 2a commissione Alberto Budai e, di striscio, con l’assessore Zannier. Il vulnus è potente e richiama alla mente la delicata questione del Consorzio Agrario del Friuli. Da mesi la componente di Coldiretti sta tenacemente appoggiando l’incorporazione del Consorzio Friulano con i Consorzi nazionali in previsione di costituire un colosso agricolo in gradi di competere con i big mondiali del settore. A che prezzo? Barberio fa presente che in regione vi sono almeno 35 realtà indipendenti che creano indotto e occupano personale. In caso di fusione, queste unità locali verrebbero spazzate via. Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, il principale sostenitore di questa politica di subalternità a Roma, è il leghista Alberto Budai, fiancheggiato dall’assessore Zannier che non muove un dito in difesa dell’autonomia friulana. E Coldiretti-Budai tradisce i suoi soci.

In quanto alle commissioni tutto come prima, a Trieste, come a Roma, tutto si tiene. L’indennità di carica di ogni presidente è di circa 1.500 euri mese che vanno ad ingrossare la mesata da 10mila. Cambia solo la presidenza del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che sarà presieduta da Roberto Cosolini (Pd), che prende il posto del collega di partito Franco Iacop. Vicepresidenti saranno Stefano Turchet (Lega) e Simona Liguori (Cittadini). Incarico di segretario per la consigliera Ilaria Dal Zovo (M5S). Qui la Lega era andata in modalità “Rompete le righe”.

I commissione Alessandro Basso (FdI-An), due vicepresidenti Elia Miani (Lega) e Roberto Cosolini (Pd), il segretario sarà Luca Boschetti (Lega).



II commissione Alberto Budai (Lega), vicepresidenti Franco Mattiussi (FI) e Cristian Sergo (M5S), segretario Leonardo Barberio (FdI-An).

III commissione permanente Ivo Moras (Lega) e due vice: Alessandro Basso (Fdi) e Simona Liguori (Cittadini). L’incarico di segretario va a Mara Piccin (FI).

IV commissione permanente Mara Piccin (FI), i due vicepresidenti eletti sono Lorenzo Tosolini (Lega) per la maggioranza e Mariagrazia Santoro (Pd) per l’opposizione. Segretario resta Antonio Calligaris (Lega).

V commissione Diego Bernardis (Lega), due vice Mauro Di Bert (PrFvg/Ar) e Furio Honsell (Open Fvg). Il consigliere segretario sarà Lorenzo Tosolini (Lega).

VI commissione Giuseppe Sibau (PrFvg/Ar), vicepresidenza Stefano Turchet (Lega) e Chiara Da Giau (Pd), l’incarico di segretario va a Franco Mattiussi (FI).