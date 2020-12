Messa di Natale. Il prete di Borgotrebbia ai fedeli: “Mangiate bene e bevete meglio, gli astemi non vanno in Paradiso”. Video

Il prete di una parrocchia della periferia di Piacenza ha lanciato un messaggio durante la messa di Natale che è subito diventato virale: “gli astemi non vanno in Paradiso”.

L’omelia di Don Pietro Cesena è stata accolta dagli applausi dei fedeli presenti, che hanno intuito il messaggio sarcastico e che richiama alla comunità della Parrocchia, come si intuisce. Ma il popolo dei social ha rimbalzato il suo video fino a renderlo virale, chi criticando il parroco, chi ha sostenuto la “causa contro gli astemi”.

In realtà nella frazione di Borgotrebbia, in periferia di Piacenza, il prete era già molto famoso: si era fatto notare quando nell’aprile scorso pagò una multa di 400 euro per aver detto messa con i fedeli presenti in un periodo in cui era vietato