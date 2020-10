MessaggeroVeneto Exxx…Polzive!!! Il quotidiano Friulano entra nella storia delle scivolate. Chi ha vinto la tappa del Piancavallo? Sbrego diplomatico con la Gran Bretagna. Esclusivo.

Primi scivoloni causati dal delirio-Covid. L’amplificatore cartaceo della peste mondiale in Friuli, rischia di provocare uno sbrego diplomatico superiore a quello in corso nel Nagorno Karabakh. Con un gesto eclatante, il Messaggero Veneto di oggi ha sbattuto in prima pagina la vittoria di tappa di un ciclista olandese, tale Wico Kelderman. In Gran Bretagna non l’hanno presa bene, giacchè, come si rileva dalle fonti ufficiali della Gazzetta dello Sport, la storica tappa è stata vinta dall’inglese Thao G. Hart. L’ubriacatura di aggettivi, il fischio dei reattori e l’ossessione Covid, devono aver disorientato il titolista che ha scambiato il corridore olandese Keldelman per l’inglese che ha vinto la tappa del Piancavallo.