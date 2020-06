MessaggeroVeneto Exxx…Polzive!!! Le Rsu dell’INSIEL schiantano il quotidiano friulano: “Pertoldi non ha ben compreso quali sono le competenze di Insiel… Livore pregiudiziale”. Di chi è la “manina”? La lettera delle RSU. Esclusivo.

Di chi è la manina che si nasconde dietro il “livore pregiudiziale” del Messaggero Veneto contro l’INSIEL? Un articolo apparso oggi e firmato da Pertoldi contro la partecipata regionale, ha mandato su tutte le furie le RSA dell’Insiel. Già dal titolo (“Dal privato al controllo pubblico. L’incapcità di cambiare di Insiel”, pg. 8), si capiva che il contenuto era scottante: una ramanzina e una critica alla spa regionale che si occupa di sistemi informatici. Un tenore spregiudicato, incomprensibile, visto anche l’esito del recente “clik day”, che ha sollevato un polverone planetario fra le categorie sindacali che hanno replicato con una lettera molto ruvida al giornale.

L’accusa delle RSU al giornalista dell’articolo incriminato è pesante: “…l’autore non ha realmente compreso quali sono i compiti e le competenze di INSIEL, e non ha nemmeno un quadro di confronto con altre realtà regionali…”.

Ma il petardo esplode in un passaggio che induce a pensare che dietro alla mini-inchiesta s’intraveda una manina, giacché le categorie sindacali rilevano un “…livore che pare essere dettato da convinzioni politiche pregiudiziali, mentre sarebbe più utile una valutazione complessiva…”.

Inoltre nella lettera si fa riferimento a “scelte politiche” che hanno creato non poche difficoltà nella gestione della SPA. In questo senso il riferimento a Simone Puksic, il presidente che aveva avviato un percorso di svecchiamento della società, è evidente. E’ stato cacciato per questioni politiche. Chi ha voluto la sua testa? Ecco la lettera: