Zoran Milanovic, ex premier socialdemocratico ed esponente del centrosinistra unito, vince le elezioni presidenziali in Croazia, con il 54,01% per cento, contro il 45,99 della presidente uscente, la conservatrice Kolinda Grabar-Kitarovic. Sarà Milanovic, dunque, il nuovo inquilino del Pantovckak, la residenza presidenziale.