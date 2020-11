MiracoloBahrainAbissoFriuli Exxx…Polzive!!! Oggi sfiorati i 700 contagi, esplode il giallo dei tamponi in ritardo. Video esclusivo del miracolato Roman Grosjean. Esclusivo

In Bahrain la Formula uno ritrova l’incubo degli anni ’70: le fiamme. Durante il GP disputato oggi, la HASS del pilota francese Roman Grosjean ha picchiato a 200 all’ora e di punta contro il guard rail. Il fuoco ha avvolto la vettura e il pilota è riuscito a uscire dalla monoposto autonomamente, Bruciature alle manie e ai piedi. Video.

Intanto il Friuli é stretto nella morsa del Covid, senza tregua. Come anticipato oggi da Leopost, la situazione si fa sempre più critica e spunta il giallo dei tamponi. Il resoconto di TriestePrima:

“Covid in Fvg: 680 nuovi contagi ma le schede dei tamponi sono in ritardo.

Il significativo ritardo in merito al caricamento delle schede dei tamponi effettuati modifica, nonostante il recupero previsto nei prossimi giorni, i dati sulle positività diffusi oggi 29 novembre dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Dopo il pasticcio di ieri (con un bollettino Covid-19 “figlio” di risultati sia “correnti” (dato tra il 22 e il 28 novembre) e “pregressi” (indietro fino al primo giorno di ottobre), lo scorporo sull’incremento odierno provincia per provincia è influenzato proprio dal “caos” che si è venuto a creare.

Sul fronte dei decessi invece il dato rimane alto, con 16 persone decedute a causa del CoViD-19. Aumentano le terapie intensive (sono 57) e i ricoverati negli altri reparti risultano essere 620″.